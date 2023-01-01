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Характеристики беспилотника MQ-9 Reaper



Американский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9 Reaper 14 марта 2023 года упал в Черное море.

Характеристики MQ-9 Reaper

Потолок - 15 км.

Автономность - 27 часов при полной загрузке.

Дальность - 1900 км.

Максимальная скорость - 400 км/ч.

Крейсерская скорость - 250 км/ч.

MQ-9 REAPER может нести

- До 4 ракет «воздух - земля» AGM-114 «Хеллфайр» и до 8-и в модификации MQ-9А

- 4 ракеты «Хеллфайр» и две бомбы Mark 82 с лазерным наведением.

- Бомбы Mark 82 с GPS-наведением.

- Ракеты класса «воздух - воздух» AIM-9X.









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