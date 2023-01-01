Характеристики беспилотника MQ-9 Reaper

Американский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9 Reaper 14 марта 2023 года упал в Черное море.
Характеристики MQ-9 Reaper
Потолок - 15 км.
Автономность - 27 часов при полной загрузке.
Дальность - 1900 км.
Максимальная скорость - 400 км/ч.
Крейсерская скорость - 250 км/ч.
MQ-9 REAPER может нести
- До 4 ракет «воздух - земля» AGM-114 «Хеллфайр» и до 8-и в модификации MQ-9А
- 4 ракеты «Хеллфайр» и две бомбы Mark 82 с лазерным наведением.
- Бомбы Mark 82 с GPS-наведением.
- Ракеты класса «воздух - воздух» AIM-9X.