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СКА - Торпедо. 18 марта. Расписание и результаты матчей серии плей-офф



Питерский СКА в полуфинале Западной конференции Кубка Гагарина 2023 года встречается с нижегородским «Торпедо». СКА возглавил Западную конференцию по итогам регулярного чемпионата, «Торпедо» завершило сезон на четвертом месте.

Расписание и результаты матчей серии СКА - «Торпедо»

Счет в серии: 1-0

16.03 СКА - Торпедо - 2:1 ОТ
18.03 17:00 СКА - Торпедо
20.03 19:30 Торпедо - СКА
22.03 19:30 Торпедо - СКА
24.03 19:30 СКА - Торпедо*
26.03 17:00 Торпедо - СКА*
28.03 19:30 СКА - Торпедо*

* - если понадобится.

Время начала матчей - московское.

Личные встречи между командами в «регулярке» 2022/2023

26.09 СКА - Торпедо - 3:0
26.11 Торпедо - СКА - 2:6
21.01 Торпедо - СКА - 2:6
30.01 СКА - Торпедо - 1:2 Б









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