Питерский СКА в полуфинале Западной конференции Кубка Гагарина 2023 года встречается с нижегородским «Торпедо». СКА возглавил Западную конференцию по итогам регулярного чемпионата, «Торпедо» завершило сезон на четвертом месте.



Расписание и результаты матчей серии СКА - «Торпедо»



Счет в серии: 1-0



16.03 СКА - Торпедо - 2:1 ОТ

18.03 17:00 СКА - Торпедо

20.03 19:30 Торпедо - СКА

22.03 19:30 Торпедо - СКА

24.03 19:30 СКА - Торпедо*

26.03 17:00 Торпедо - СКА*

28.03 19:30 СКА - Торпедо*



* - если понадобится.



Время начала матчей - московское.



Личные встречи между командами в «регулярке» 2022/2023



26.09 СКА - Торпедо - 3:0

26.11 Торпедо - СКА - 2:6

21.01 Торпедо - СКА - 2:6

30.01 СКА - Торпедо - 1:2 Б