Питерский СКА в полуфинале Западной конференции Кубка Гагарина 2023 года встречался с нижегородским «Торпедо». СКА возглавил Западную конференцию по итогам регулярного чемпионата, «Торпедо» завершило сезон на четвертом месте.



Результаты матчей серии СКА - «Торпедо»



Счет в серии: 4-0



16.03 СКА - Торпедо - 2:1 ОТ

18.03 СКА - Торпедо - 5:4

20.03 Торпедо - СКА - 0:4

22.03 Торпедо - СКА - 3:5



СКА вышел в полуфинал Кубка Гагарина.



Личные встречи между командами в «регулярке» 2022/2023



26.09 СКА - Торпедо - 3:0

26.11 Торпедо - СКА - 2:6

21.01 Торпедо - СКА - 2:6

30.01 СКА - Торпедо - 1:2 Б