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СКА выиграл всухую серию у «Торпедо» и вышел в полуфинал плей-офф



Питерский СКА в полуфинале Западной конференции Кубка Гагарина 2023 года встречался с нижегородским «Торпедо». СКА возглавил Западную конференцию по итогам регулярного чемпионата, «Торпедо» завершило сезон на четвертом месте.

Результаты матчей серии СКА - «Торпедо»

Счет в серии: 4-0

16.03 СКА - Торпедо - 2:1 ОТ
18.03 СКА - Торпедо - 5:4
20.03 Торпедо - СКА - 0:4
22.03 Торпедо - СКА - 3:5

СКА вышел в полуфинал Кубка Гагарина.

Личные встречи между командами в «регулярке» 2022/2023

26.09 СКА - Торпедо - 3:0
26.11 Торпедо - СКА - 2:6
21.01 Торпедо - СКА - 2:6
30.01 СКА - Торпедо - 1:2 Б









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