Питерский СКА в полуфинале Западной конференции Кубка Гагарина 2023 года встречался с нижегородским «Торпедо». СКА возглавил Западную конференцию по итогам регулярного чемпионата, «Торпедо» завершило сезон на четвертом месте.
Результаты матчей серии СКА - «Торпедо»
Счет в серии: 4-0
16.03 СКА - Торпедо - 2:1 ОТ
18.03 СКА - Торпедо - 5:4
20.03 Торпедо - СКА - 0:4
22.03 Торпедо - СКА - 3:5
СКА вышел в полуфинал Кубка Гагарина.
Личные встречи между командами в «регулярке» 2022/2023
26.09 СКА - Торпедо - 3:0
26.11 Торпедо - СКА - 2:6
21.01 Торпедо - СКА - 2:6
30.01 СКА - Торпедо - 1:2 Б