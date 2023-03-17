Праздники 17 марта 2023, какой церковный праздник отмечают в России

В России и мире 17 марта 2023 года отмечается 12 праздников.



Какой праздник отмечают 17 марта



День святого Патрика

- Отмечается ежегодно 17 марта, в день смерти небесного покровителя Ирландии святого Патрика. Принято носить зеленую одежду.



- День подводной лодки

17 марта 1898 года изобретатель из США Джон Филип Холланд сконструировал первую подводную лодку.



Какой церковный праздник отмечают 17 марта



- 13-й день Великого Поста.

Установлен в честь памяти о 40-дневном постничестве Иисуса Христа в пустыне. Длительность Великого Поста – 48 дней.



- Герасим Грачевник

В этот день православная церковь чтит память двух святых с именем Герасим - Герасима Иорданского и Герасима Вологодского. Этот праздник на Руси совпал с временем прилета грачей, поэтому и получил народное название «День Герасима – грачевника».



- День памяти благоверного князя Даниила Московского

Даниил Александрович — младший сын Александра Невского, родоначальник московской линии Рюриковичей.