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Праздники 17 марта 2023, какой церковный праздник отмечают в России



В России и мире 17 марта 2023 года отмечается 12 праздников.

Какой праздник отмечают 17 марта

День святого Патрика
- Отмечается ежегодно 17 марта, в день смерти небесного покровителя Ирландии святого Патрика. Принято носить зеленую одежду.

- День подводной лодки
17 марта 1898 года изобретатель из США Джон Филип Холланд сконструировал первую подводную лодку.

Какой церковный праздник отмечают 17 марта

- 13-й день Великого Поста.
Установлен в честь памяти о 40-дневном постничестве Иисуса Христа в пустыне. Длительность Великого Поста – 48 дней.

- Герасим Грачевник
В этот день православная церковь чтит память двух святых с именем Герасим - Герасима Иорданского и Герасима Вологодского. Этот праздник на Руси совпал с временем прилета грачей, поэтому и получил народное название «День Герасима – грачевника».

- День памяти благоверного князя Даниила Московского
Даниил Александрович — младший сын Александра Невского, родоначальник московской линии Рюриковичей.









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