Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Разговоры о важном 20 марта 2023 года, тема - День воссоединения Крыма с Россией



Разговоры о важном 20 марта 2023

С этого учебного года в школах России по понедельникам проходят занятия «Разговоры о важном».

На странице представлена ближайшая тема для классного часа, все темы этого учебного года и ссылка на официальный ресурс с методическими материалами для классных руководителей.

Разговоры о важном в 2023 году


2023 год

09.01 Светлый праздник Рождества

16.01 Прорыв блокады Ленинграда

23.01 Медиаграмотность и цифровая гигиена

30.01 Движение первых

06.02 День российской науки

13.02 Россия в мире

20.02 День защитника Отечества

27.02 Традиционные семейные ценности

06.03 Год педагога и наставника

13.03 С.В.Михалков. 110 лет со дня рождения

20 марта 2023 - День воссоединения Крыма с Россией


Методические материалы для классных руководителей (сценарии, видеоролики, интерактивные задания, плакаты и инструкции) на официальном сайте razgovor.edsoo.ru для 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классов.

Разговоры о важном в 2022 году


05.09 День знаний

12.09 Наша страна - Россия

19.09 165-летие со дня рождения К. Э. Циолковского

26.09 День пожилых людей

03.10 День учителя

10.10 День отца

17.10 День музыки

24.10 Россия - мировой лидер атомной отрасли

07.11 День народного единства

14.11 Мы разные, мы вместе

21.11 День матери

28.11 Символы России

05.12 Волонтеры России

12.12 День Конституции

19.12 День Героев Отечества

26.12 Новый год. Семейные праздники и мечты









  • Праздники 17 марта 2023, какой церковный праздник отмечают в России
  • Праздники 15 марта 2023, какой церковный праздник отмечают в России
  • Праздники 14 марта 2023 года, какой церковный праздник
  • Какой праздник 5 марта 2023, какой праздник по церковному календарю
  • Какой праздник 4 марта 2023, какой сегодня праздник по церковному календарю
  • Какой праздник 24 февраля 2023, какой сегодня праздник по церковному календ ...
  • Выходные и праздники 2023 в России, сколько дней отдыхаем в 2023 году
    •




    Матчи НХЛ сегодня, расписание НХЛ 2022/2023 на 19 марта

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание плей-офф КХЛ 2022/2023, турнирная таблица, результаты матчей Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2023

    В плей-офф КХЛ 2023 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

    Расписание матчей РПЛ 2023, турнирная таблица, результаты чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Календарь этапов Формула-1 2023, гран-при Саудовской Аравии

    Формула 1 в сезоне 2023

    Чемпионат Формулы-1 в 2023 году стартует в Бахрейне 5 марта и завершится 26 ноября в Абу-Даби.

    Чемпионат России по лыжным гонкам 2023 в Тюмени, расписание гонок

    Чемпионат России по лыжным гонкам 2023

    С 18 по 26 марта 2023 года в Тюмени состоится чемпионат России по лыжным гонкам.









    ЦСКА - Локомотив. 19 марта. Расписание и результаты матчей серии плей-офф
    Авангард - Металлург. 19 марта. Расписание и результаты матчей серии плей-офф
    Разговоры о важном 20 марта 2023 года, тема - День воссоединения Крыма с Россией
    Весенние каникулы в школе 2023, каникулы для школьников 2023
    «Русский вызов»: турнир шоу-программ по фигурному катанию
    Где находится Запорожье на карте, карта Запорожья
    СКА - Торпедо. 18 марта. Расписание и результаты матчей серии плей-офф
    Ак Барс - Адмирал. 18 марта. Расписание и результаты матчей серии плей-офф
    Курс евро к рублю ЦБ РФ на 18 марта 2023
    Курс доллара к рублю ЦБ РФ на 18 марта 2023


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru