



С этого учебного года в школах России по понедельникам проходят занятия «Разговоры о важном».



На странице представлена ближайшая тема для классного часа, все темы этого учебного года и ссылка на официальный ресурс с методическими материалами для классных руководителей.





Разговоры о важном в 2023 году



09.01 Светлый праздник Рождества



16.01 Прорыв блокады Ленинграда



23.01 Медиаграмотность и цифровая гигиена



30.01 Движение первых



06.02 День российской науки



13.02 Россия в мире



20.02 День защитника Отечества



27.02 Традиционные семейные ценности



06.03 Год педагога и наставника



13.03 С.В.Михалков. 110 лет со дня рождения





20 марта 2023 - День воссоединения Крыма с Россией



Методические материалы для классных руководителей (сценарии, видеоролики, интерактивные задания, плакаты и инструкции) на официальном сайте razgovor.edsoo.ru для 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классов.





Разговоры о важном в 2022 году



05.09 День знаний



12.09 Наша страна - Россия



19.09 165-летие со дня рождения К. Э. Циолковского



26.09 День пожилых людей



03.10 День учителя



10.10 День отца



17.10 День музыки



24.10 Россия - мировой лидер атомной отрасли



07.11 День народного единства



14.11 Мы разные, мы вместе



21.11 День матери



28.11 Символы России



05.12 Волонтеры России



12.12 День Конституции



19.12 День Героев Отечества



26.12 Новый год. Семейные праздники и мечты