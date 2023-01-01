ЦСКА - Локомотив. 17 марта. Расписание и результаты матчей серии плей-офф

Московский ЦСКА в полуфинале Восточной конференции Кубка Гагарина 2023 года встречается с ярославским «Локомотивом». ЦСКА занял второе место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, «Локомотив» завершил сезон на третьем месте.



Расписание и результаты матчей серии ЦСКА - «Локомотив»



Счет в серии: 0-0



17.03 19:30 ЦСКА - Локомотив

19.03 17:00 ЦСКА - Локомотив

21.03 19:30 Локомотив - ЦСКА

23.03 19:30 Локомотив - ЦСКА

25.03 17:00 ЦСКА - Локомотив*

27.03 19:30 Локомотив - ЦСКА*

29.03 19:30 ЦСКА - Локомотив*



* - если понадобится.



Время начала матчей - московское.



Личные встречи между командами в «регулярке» 2022/2023



11.09 Локомотив - ЦСКА - 2:3

07.11 ЦСКА - Локомотив - 2:3 Б

23.12 Локомотив - ЦСКА - 3:1

30.12 ЦСКА - Локомотив - 2:1 ОТ

15.02 ЦСКА - Локомотив - 1:4

18.02 Локомотив - ЦСКА - 1:2 ОТ