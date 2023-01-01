Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


ЦСКА - Локомотив. 17 марта. Расписание и результаты матчей серии плей-офф



Московский ЦСКА в полуфинале Восточной конференции Кубка Гагарина 2023 года встречается с ярославским «Локомотивом». ЦСКА занял второе место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, «Локомотив» завершил сезон на третьем месте.

Расписание и результаты матчей серии ЦСКА - «Локомотив»

Счет в серии: 0-0

17.03 19:30 ЦСКА - Локомотив
19.03 17:00 ЦСКА - Локомотив
21.03 19:30 Локомотив - ЦСКА
23.03 19:30 Локомотив - ЦСКА
25.03 17:00 ЦСКА - Локомотив*
27.03 19:30 Локомотив - ЦСКА*
29.03 19:30 ЦСКА - Локомотив*

* - если понадобится.

Время начала матчей - московское.

Личные встречи между командами в «регулярке» 2022/2023

11.09 Локомотив - ЦСКА - 2:3
07.11 ЦСКА - Локомотив - 2:3 Б
23.12 Локомотив - ЦСКА - 3:1
30.12 ЦСКА - Локомотив - 2:1 ОТ
15.02 ЦСКА - Локомотив - 1:4
18.02 Локомотив - ЦСКА - 1:2 ОТ









  • Турнирная таблица плей-офф КХЛ 2022/2023, расписание и результаты матчей Ку ...
  • Расписание трансляций плей-офф КХЛ 2023 на каналах ТВ 17 марта
  • ЦСКА обыграл «Северсталь» и вышел во второй раунд плей-офф
  • «Локомотив» обыграл «Витязь» и вышел в следующий раунд плей-офф
  • Суперкубок России по футболу 2022. «Зенит» - «Спартак». 9 июля
  • Время начала «Металлург» - ЦСКА 30 апреля 2022. Где смотреть в прямом эфире ...
  • СКА - ЦСКА. 1/2 финала. Результаты всех матчей серии плей-офф КХЛ 2022
    •




    Турнирная таблица плей-офф КХЛ 2022/2023, расписание и результаты матчей Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2023

    В плей-офф КХЛ 2023 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

    Чем привлекательны прогнозы на хоккей

    Прогнозы на хоккей

    Основные причины, опираясь на которые прогнозы на хоккей так популярны во всем мире. Где отыскать лучшие прогнозы на хоккей?

    Лига чемпионов УЕФА 2022/2023: расписание и результаты матчей

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022 2023

    В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.

    Расписание матчей чемпионата Англии по футболу 2022/2023

    Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.

    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 2023 на каналах ТВ 17 марта

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2023

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2023 ведут три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.









    Курс евро к рублю ЦБ РФ на 18 марта 2023
    Курс доллара к рублю ЦБ РФ на 18 марта 2023
    ЦСКА - Локомотив. 17 марта. Расписание и результаты матчей серии плей-офф
    Авангард - Металлург. 17 марта. Расписание и результаты матчей серии плей-офф
    Разговоры о важном 20 марта 2023 года
    Карта Украины с городами, области Украины на карте
    Праздники 17 марта 2023, какой церковный праздник отмечают в России
    Турецкий сериал Ветреный на Домашнем: сколько сезонов и серий
    Ак Барс - Адмирал. Расписание и результаты матчей серии плей-офф
    СКА - Торпедо. Расписание и результаты матчей серии плей-офф


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru