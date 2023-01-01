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ЦСКА - Локомотив. 19 марта. Расписание и результаты матчей серии плей-офф



Московский ЦСКА в полуфинале Восточной конференции Кубка Гагарина 2023 года встречается с ярославским «Локомотивом». ЦСКА занял второе место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, «Локомотив» завершил сезон на третьем месте.

Расписание и результаты матчей серии ЦСКА - «Локомотив»

Счет в серии: 1-0

17.03 ЦСКА - Локомотив - 2:0
19.03 17:00 ЦСКА - Локомотив
21.03 19:30 Локомотив - ЦСКА
23.03 19:30 Локомотив - ЦСКА
25.03 17:00 ЦСКА - Локомотив*
27.03 19:30 Локомотив - ЦСКА*
29.03 19:30 ЦСКА - Локомотив*

* - если понадобится.

Время начала матчей - московское.

Личные встречи между командами в «регулярке» 2022/2023

11.09 Локомотив - ЦСКА - 2:3
07.11 ЦСКА - Локомотив - 2:3 Б
23.12 Локомотив - ЦСКА - 3:1
30.12 ЦСКА - Локомотив - 2:1 ОТ
15.02 ЦСКА - Локомотив - 1:4
18.02 Локомотив - ЦСКА - 1:2 ОТ









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