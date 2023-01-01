ЦСКА выиграл серию у «Локомотива» и вышел в следующий раунд

Московский ЦСКА в полуфинале Восточной конференции Кубка Гагарина 2023 года встречаелся с ярославским «Локомотивом». ЦСКА занял второе место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, «Локомотив» завершил сезон на третьем месте.
Результаты матчей серии ЦСКА - «Локомотив»
Счет в серии: 4-3
17.03 ЦСКА - Локомотив - 2:0
19.03 ЦСКА - Локомотив - 3:2
21.03 Локомотив - ЦСКА - 6:2
23.03 Локомотив - ЦСКА - 1:3
25.03 ЦСКА - Локомотив - 0:1
27.03 Локомотив - ЦСКА - 2:1
29.03 ЦСКА - Локомотив - 5:0
ЦСКА вышел в следующий раунд плей-офф.
Личные встречи между командами в «регулярке» 2022/2023
11.09 Локомотив - ЦСКА - 2:3
07.11 ЦСКА - Локомотив - 2:3 Б
23.12 Локомотив - ЦСКА - 3:1
30.12 ЦСКА - Локомотив - 2:1 ОТ
15.02 ЦСКА - Локомотив - 1:4
18.02 Локомотив - ЦСКА - 1:2 ОТ