ЦСКА выиграл серию у «Локомотива» и вышел в следующий раунд

Московский ЦСКА в полуфинале Восточной конференции Кубка Гагарина 2023 года встречаелся с ярославским «Локомотивом». ЦСКА занял второе место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, «Локомотив» завершил сезон на третьем месте.



Результаты матчей серии ЦСКА - «Локомотив»



Счет в серии: 4-3



17.03 ЦСКА - Локомотив - 2:0

19.03 ЦСКА - Локомотив - 3:2

21.03 Локомотив - ЦСКА - 6:2

23.03 Локомотив - ЦСКА - 1:3

25.03 ЦСКА - Локомотив - 0:1

27.03 Локомотив - ЦСКА - 2:1

29.03 ЦСКА - Локомотив - 5:0



ЦСКА вышел в следующий раунд плей-офф.



Личные встречи между командами в «регулярке» 2022/2023



11.09 Локомотив - ЦСКА - 2:3

07.11 ЦСКА - Локомотив - 2:3 Б

23.12 Локомотив - ЦСКА - 3:1

30.12 ЦСКА - Локомотив - 2:1 ОТ

15.02 ЦСКА - Локомотив - 1:4

18.02 Локомотив - ЦСКА - 1:2 ОТ