Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


«Русский вызов»: турнир шоу-программ по фигурному катанию



В субботу, 18 марта 2023 года, в Москве на арене «Мегаспорт» состоится турнир по шоу-программам в фигурном катании «Русский вызов».

В прямом эфире турнир покажет Первый канал. Трансляция продлится с 17.15 21:00 по московскому времени.

Турнир по шоу-программам пройдет в едином формате для женщин, мужчин, пар и танцевальных дуэтов. По условиям участия, фигуристы должны представить яркий шоу-номер, ранее не показанный публично.

Порядок выступления фигуристов

1. Макар Игнатов
2. Евгения Тарасова и Владимир Морозов
3. Матвей Ветлугин
4. Елена Радионова
5. Андрей Мозалев
6. Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол
7. Елизавета Туктамышева
8. Дмитрий Алиев
9. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин
10. Софья Акатьева
11. Петр Гуменник
12. Татьяна Волосожар и Максим Траньков
13. Михаил Коляда
14. Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев
15. Евгения Медведева
16. Евгений Семененко
17. Анастасия Мишина и Александр Галлямов
18. Анна Щербакова
19. Алексей Ягудин
20. Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин
21. Камила Валиева
22. Марк Кондратюк
23. Виктория Синицина и Никита Кацалапов
24. Алина Загитова









  • Кубок Первого канала по фигурному катанию 2023: расписание, участники, где ...
  • Фигурное катание, чемпионат России по прыжкам, расписание, состав команд, г ...
  • Результаты финала Гран-при России по фигурному катанию 2023
  • Расписание трансляций контрольных прокатов по фигурному катанию 2022/2023
  • Время начала «Чемпионы на льду» 24 апреля 2022. Где смотреть ледовое шоу Эт ...
  • Фигурное катание на Олимпиаде 2022: все медали России и результаты
  • Чемпионат Европы по фигурному катанию 2022. Расписание, состав
    •




    Календарь этапов Формула-1 2023, гран-при Саудовской Аравии

    Формула 1 в сезоне 2023

    Чемпионат Формулы-1 в 2023 году стартует в Бахрейне 5 марта и завершится 26 ноября в Абу-Даби.

    Чемпионат России по лыжным гонкам 2023 в Тюмени, расписание гонок

    Чемпионат России по лыжным гонкам 2023

    С 18 по 26 марта 2023 года в Тюмени состоится чемпионат России по лыжным гонкам.

    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 2023 на каналах ТВ 18 марта

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2023

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2023 ведут три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

    Турнирная таблица плей-офф КХЛ 2022/2023, расписание и результаты матчей Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2023

    В плей-офф КХЛ 2023 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

    Чем привлекательны прогнозы на хоккей

    Прогнозы на хоккей

    Основные причины, опираясь на которые прогнозы на хоккей так популярны во всем мире. Где отыскать лучшие прогнозы на хоккей?









    Весенние каникулы в школе 2023, каникулы для школьников 2023
    «Русский вызов»: турнир шоу-программ по фигурному катанию
    Где находится Запорожье на карте, карта Запорожья
    СКА - Торпедо. 18 марта. Расписание и результаты матчей серии плей-офф
    Ак Барс - Адмирал. 18 марта. Расписание и результаты матчей серии плей-офф
    Разговоры о важном 20 марта 2023 года, День воссоединения Крыма с Россией
    Курс евро к рублю ЦБ РФ на 18 марта 2023
    Курс доллара к рублю ЦБ РФ на 18 марта 2023
    ЦСКА - Локомотив. 17 марта. Расписание и результаты матчей серии плей-офф
    Авангард - Металлург. 17 марта. Расписание и результаты матчей серии плей-офф


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru