В субботу, 18 марта 2023 года, в Москве на арене «Мегаспорт» состоится турнир по шоу-программам в фигурном катании «Русский вызов».



В прямом эфире турнир покажет Первый канал. Трансляция продлится с 17.15 21:00 по московскому времени.



Турнир по шоу-программам пройдет в едином формате для женщин, мужчин, пар и танцевальных дуэтов. По условиям участия, фигуристы должны представить яркий шоу-номер, ранее не показанный публично.



Порядок выступления фигуристов



1. Макар Игнатов

2. Евгения Тарасова и Владимир Морозов

3. Матвей Ветлугин

4. Елена Радионова

5. Андрей Мозалев

6. Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол

7. Елизавета Туктамышева

8. Дмитрий Алиев

9. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин

10. Софья Акатьева

11. Петр Гуменник

12. Татьяна Волосожар и Максим Траньков

13. Михаил Коляда

14. Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев

15. Евгения Медведева

16. Евгений Семененко

17. Анастасия Мишина и Александр Галлямов

18. Анна Щербакова

19. Алексей Ягудин

20. Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин

21. Камила Валиева

22. Марк Кондратюк

23. Виктория Синицина и Никита Кацалапов

24. Алина Загитова