В субботу, 18 марта 2023 года, в Москве на арене «Мегаспорт» состоится турнир по шоу-программам в фигурном катании «Русский вызов».
В прямом эфире турнир покажет Первый канал. Трансляция продлится с 17.15 21:00 по московскому времени.
Турнир по шоу-программам пройдет в едином формате для женщин, мужчин, пар и танцевальных дуэтов. По условиям участия, фигуристы должны представить яркий шоу-номер, ранее не показанный публично.
Порядок выступления фигуристов
1. Макар Игнатов
2. Евгения Тарасова и Владимир Морозов
3. Матвей Ветлугин
4. Елена Радионова
5. Андрей Мозалев
6. Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол
7. Елизавета Туктамышева
8. Дмитрий Алиев
9. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин
10. Софья Акатьева
11. Петр Гуменник
12. Татьяна Волосожар и Максим Траньков
13. Михаил Коляда
14. Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев
15. Евгения Медведева
16. Евгений Семененко
17. Анастасия Мишина и Александр Галлямов
18. Анна Щербакова
19. Алексей Ягудин
20. Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин
21. Камила Валиева
22. Марк Кондратюк
23. Виктория Синицина и Никита Кацалапов
24. Алина Загитова