Время начала «Барселона» - «Реал» 5 апреля. Где смотреть прямую трансляцию матча Кубка Испании

5 апреля в Барселоне состоится ответный полуфинальный матч Кубка Испании по футболу сезона 2022/2023. «Барселона» на «Камп Ноу» встретится с мадридским «Реалом».
Первая встреча в Мадриде завершилась победой гостей со счетом 1:0.
Во сколько начнется матч «Барселона» - «Реал» 5 апреля
22:00 МСК Барселона - Реал (Мадрид)
Главный судья: Де Бургос Рикардо.
По какому каналу покажут матч «Барселона» - «Реал» в прямом эфире
Прямая трансляция запланирована на «Матч ТВ».
Последние матчи между командами
19.03.2023 Примера, 26-й тур, Барселона - Реал - 2:1
02.03.2023 Кубок Испании, 1/2 финала, Реал - Барселона - 0:1
15.01.2023 Суперкубок Испании, финал, Реал - Барселона - 1:3
16.10.2022 Примера, 9-й тур, Реал - Барселона - 3:1