Время начала «Барселона» - «Реал» 5 апреля. Где смотреть прямую трансляцию матча Кубка Испании

5 апреля в Барселоне состоится ответный полуфинальный матч Кубка Испании по футболу сезона 2022/2023. «Барселона» на «Камп Ноу» встретится с мадридским «Реалом».



Первая встреча в Мадриде завершилась победой гостей со счетом 1:0.



Во сколько начнется матч «Барселона» - «Реал» 5 апреля



22:00 МСК Барселона - Реал (Мадрид)



Главный судья: Де Бургос Рикардо.



По какому каналу покажут матч «Барселона» - «Реал» в прямом эфире



Прямая трансляция запланирована на «Матч ТВ».



Последние матчи между командами



19.03.2023 Примера, 26-й тур, Барселона - Реал - 2:1

02.03.2023 Кубок Испании, 1/2 финала, Реал - Барселона - 0:1

15.01.2023 Суперкубок Испании, финал, Реал - Барселона - 1:3

16.10.2022 Примера, 9-й тур, Реал - Барселона - 3:1