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Время начала ЦСКА - «Зенит» 19 марта. Где смотреть прямую трансляцию матча чемпионата России



ЦСКА примет 19 марта на своем поле «Зенит» в матче 20-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.

После 19 матчей ЦСКА набрал 32 очка и занимает 5 место в турнирной таблице. В активе «Зенита» 48 очков (1 место).

Во сколько начнется матч ЦСКА - «Зенит» 19 марта

19:30 МСК ЦСКА - Зенит

Главный судья: Сергей Карасев.

Ассистенты: Алексей Лунев, Роман Усачев.

ВАР: Сергей Иванов.

Ставки букмекеров

Букмекеры Фонбет считают, что «Зенит» имеет больше шансов на победу в матче. На победу гостей они дают коэффициент 2,15. Победа ЦСКА оценивается коэффициентом 3,75, ничья - 3,50.

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По какому каналу покажут матч ЦСКА - «Зенит» в прямом эфире

Прямую трансляцию встречи будут вести телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».









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