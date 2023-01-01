Время начала ЦСКА - «Зенит» 19 марта. Где смотреть прямую трансляцию матча чемпионата России

ЦСКА примет 19 марта на своем поле «Зенит» в матче 20-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.



После 19 матчей ЦСКА набрал 32 очка и занимает 5 место в турнирной таблице. В активе «Зенита» 48 очков (1 место).



Во сколько начнется матч ЦСКА - «Зенит» 19 марта



19:30 МСК ЦСКА - Зенит



Главный судья: Сергей Карасев.



Ассистенты: Алексей Лунев, Роман Усачев.



ВАР: Сергей Иванов.



Ставки букмекеров



Букмекеры Фонбет считают, что «Зенит» имеет больше шансов на победу в матче. На победу гостей они дают коэффициент 2,15. Победа ЦСКА оценивается коэффициентом 3,75, ничья - 3,50.



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По какому каналу покажут матч ЦСКА - «Зенит» в прямом эфире



Прямую трансляцию встречи будут вести телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».