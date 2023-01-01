Время начала Иран - Россия 23 марта, состав сборной России

Сборная России по футболу 23 марта 2023 года проведет в гостях товарищеский матч со сборной Ирана.



Время начала матча Иран - Россия 23 марта



20:00 МСК. Тегеран. Стадион «Азади».



Состав сборной России



Вратари: Александр Селихов, Матвей Сафонов, Сергей Песьяков, Илья Помазун.



Защитники: Вячеслав Караваев, Даниил Хлусевич, Даниил Денисов, Максим Осипенко, Александр Сильянов, Артём Макарчук, Александр Солдатенков.



Полузащитники: Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев, Данил Глебов, Далер Кузяев, Ильзат Ахметов, Даниил Фомин, Арсен Захарян, Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Руслан Литвинов, Иван Обляков.



Нападающие: Николай Комличенко, Александр Соболев, Константин Тюкавин.