Сборная России по футболу 26 марта 2023 года проведет дома товарищеский матч со сборной Ирака.
Время начала матча Россия - Ирак 26 марта
18:00 МСК. Санкт-Петербург. «Газпром Арена».
В прямом эфире матч покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».
Состав сборной России
Вратари: Александр Селихов, Матвей Сафонов, Сергей Песьяков, Илья Помазун.
Защитники: Вячеслав Караваев, Даниил Хлусевич, Даниил Денисов, Максим Осипенко, Александр Сильянов, Артём Макарчук, Александр Солдатенков.
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев, Данил Глебов, Далер Кузяев, Ильзат Ахметов, Даниил Фомин, Арсен Захарян, Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Руслан Литвинов, Иван Обляков.
Нападающие: Николай Комличенко, Александр Соболев, Константин Тюкавин.