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Время начала Россия - Ирак 26 марта 2023, состав сборной России



Сборная России по футболу 26 марта 2023 года проведет дома товарищеский матч со сборной Ирака.

Время начала матча Россия - Ирак 26 марта

18:00 МСК. Санкт-Петербург. «Газпром Арена».

В прямом эфире матч покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».

Состав сборной России

Вратари: Александр Селихов, Матвей Сафонов, Сергей Песьяков, Илья Помазун.

Защитники: Вячеслав Караваев, Даниил Хлусевич, Даниил Денисов, Максим Осипенко, Александр Сильянов, Артём Макарчук, Александр Солдатенков.

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев, Данил Глебов, Далер Кузяев, Ильзат Ахметов, Даниил Фомин, Арсен Захарян, Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Руслан Литвинов, Иван Обляков.

Нападающие: Николай Комличенко, Александр Соболев, Константин Тюкавин.









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