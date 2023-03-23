Праздники 23 марта 2023, какой церковный праздник отмечают в России

В России и мире 23 марта 2023 года отмечаются следующие праздники.
Какой праздник отмечают 23 марта
- Всемирный день метеорологии
Празднуется с 1961 года в день образования в 1950 году Всемирной метеорологической организации. Также сегодня отмечается День работников гидрометеорологической службы РФ.
- Праздник мужской солидарности
День мужской взаимовыручки и помощи, ведь ради друга можно сделать всё.
- День щенков
Главная задача этого дня - поощрить людей брать бездомных щенков из приютов. Впервые его отметили в 2006 году.
- День красивого взгляда
День специалиста по работе с бровями и ресницами.
Какой церковный праздник отмечают 23 марта
- Василиса – вешней воды указательница
День памяти Коринфских мучеников и мучениц. Среди всех русский народ выбрал мученицу Василиссу. В этот день хозяева отводили воду от дома, чтобы не ушла в подпол.
- 25-й день Великого Поста.
Установлен в честь памяти о 40-дневном постничестве Иисуса Христа в пустыне. Длительность Великого Поста – 48 дней.