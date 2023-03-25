Праздники 25 марта 2023, какой церковный праздник отмечают в России

В России и мире 25 марта 2023 года отмечаются следующие праздники.
Какой праздник отмечают 25 марта
- День работника культуры России
Профессиональный праздник людей творческих профессий и деятелей искусства.
- Час Земли
Отмечается ежегодно в последнюю субботу марта. В этот день в назначенное время люди на один час выключают свет и
отключают электротехнические приборы, гаснет подсветка городских объектов.
- Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли
Отмечается по инициативе ООН с 2008 года.
- Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися под стражей и пропавшими без вести
Отмечается в день похищения бывшего журналиста Алека Коллетта, который работал на Ближневосточное агентство ООН.
Какой церковный праздник отмечают 25 марта
- Феофанов день
День памяти Преподобного Феофана Исповедника, Сигрианского. В этот день принято выходить на рассвете на улицу и
встречать весну. День проводят в подготовке к посевным работам.
- Суббота 4-й седмицы Великого поста
День всеобщего поминовения усопших. Проходит в четвертую субботу Великого Поста.
- Преподобного Симеона Нового Богослова, игумена
День памяти монаха, богослова, сочинителя «Гимнов» Симеона Нового Богослова.
- Святителя Григория Двоеслова, папы Римского
Прозвище Двоеслов означает «ведущий диалог, собеседник».
- 27-й день Великого Поста.
Установлен в честь памяти о 40-дневном постничестве Иисуса Христа в пустыне. Длительность Великого Поста – 48 дней.