Праздники 25 марта 2023, какой церковный праздник отмечают в России

В России и мире 25 марта 2023 года отмечаются следующие праздники.



Какой праздник отмечают 25 марта



- День работника культуры России

Профессиональный праздник людей творческих профессий и деятелей искусства.



- Час Земли

Отмечается ежегодно в последнюю субботу марта. В этот день в назначенное время люди на один час выключают свет и

отключают электротехнические приборы, гаснет подсветка городских объектов.



- Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли

Отмечается по инициативе ООН с 2008 года.



- Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися под стражей и пропавшими без вести

Отмечается в день похищения бывшего журналиста Алека Коллетта, который работал на Ближневосточное агентство ООН.



Какой церковный праздник отмечают 25 марта



- Феофанов день

День памяти Преподобного Феофана Исповедника, Сигрианского. В этот день принято выходить на рассвете на улицу и

встречать весну. День проводят в подготовке к посевным работам.



- Суббота 4-й седмицы Великого поста

День всеобщего поминовения усопших. Проходит в четвертую субботу Великого Поста.



- Преподобного Симеона Нового Богослова, игумена

День памяти монаха, богослова, сочинителя «Гимнов» Симеона Нового Богослова.



- Святителя Григория Двоеслова, папы Римского

Прозвище Двоеслов означает «ведущий диалог, собеседник».



- 27-й день Великого Поста.

Установлен в честь памяти о 40-дневном постничестве Иисуса Христа в пустыне. Длительность Великого Поста – 48 дней.