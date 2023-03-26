Праздники 26 марта 2023, какой церковный праздник отмечают в России

В России и мире 26 марта 2023 года отмечаются следующие праздники.
Какой праздник отмечают 26 марта
- День больных эпилепсией (Фиолетовый день)
Основательницей стала в 2008 году девятилетняя Кэссиди Меган из Шотландии.
Какой церковный праздник отмечают 26 марта
- 20-й день Великого Поста.
- Никифоров день
Перенесение мощей святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского из Проконниса в Константинополь.
Что нельзя делать в этот день: ходить в лес, рубить деревья, печь пирожки с картошкой, нельзя держать пол грязным, не
брать сегодня в руки острые и режущие предметы.
Что можно делать в этот день: сходить на рыбалку, помыться в бане.
- 28-й день Великого Поста.
Установлен в честь памяти о 40-дневном постничестве Иисуса Христа в пустыне. Длительность Великого Поста – 48 дней.