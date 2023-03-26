Праздники 26 марта 2023, какой церковный праздник отмечают в России

В России и мире 26 марта 2023 года отмечаются следующие праздники.



Какой праздник отмечают 26 марта



- День больных эпилепсией (Фиолетовый день)

Основательницей стала в 2008 году девятилетняя Кэссиди Меган из Шотландии.



Какой церковный праздник отмечают 26 марта



- 20-й день Великого Поста.



- Никифоров день

Перенесение мощей святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского из Проконниса в Константинополь.



Что нельзя делать в этот день: ходить в лес, рубить деревья, печь пирожки с картошкой, нельзя держать пол грязным, не

брать сегодня в руки острые и режущие предметы.



Что можно делать в этот день: сходить на рыбалку, помыться в бане.



- 28-й день Великого Поста.

Установлен в честь памяти о 40-дневном постничестве Иисуса Христа в пустыне. Длительность Великого Поста – 48 дней.