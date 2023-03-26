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Праздники 26 марта 2023, какой церковный праздник отмечают в России



В России и мире 26 марта 2023 года отмечаются следующие праздники.

Какой праздник отмечают 26 марта

- День больных эпилепсией (Фиолетовый день)
Основательницей стала в 2008 году девятилетняя Кэссиди Меган из Шотландии.

Какой церковный праздник отмечают 26 марта

- 20-й день Великого Поста.

- Никифоров день
Перенесение мощей святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского из Проконниса в Константинополь.

Что нельзя делать в этот день: ходить в лес, рубить деревья, печь пирожки с картошкой, нельзя держать пол грязным, не 
брать сегодня в руки острые и режущие предметы.

Что можно делать в этот день: сходить на рыбалку, помыться в бане.

- 28-й день Великого Поста.
Установлен в честь памяти о 40-дневном постничестве Иисуса Христа в пустыне. Длительность Великого Поста – 48 дней.









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