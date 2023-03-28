Праздники 28 марта 2023, какой церковный праздник отмечают в России

В России и мире 28 марта 2023 года отмечаются следующие праздники.



Какой праздник отмечают 28 марта



- День образования службы дежурных частей МВД РФ

Это подразделение образовалось в структуре МВД Российской Федерации 105 лет назад.



- День рождения стиральной машины

В этот день в 1797 году была запатентована деревянная доска для стирки с рельефной поверхностью.



Какой церковный праздник отмечают 28 марта



- Александров день

День памяти священномученика Александра Сидского (Памфилийского), пресвитера. В народе праздник называют «Лесное ухоженье». В этот день принято выказывать почтение лесу и духам, которые в нем живут. Травники и знахари посвящают Александров день сбору растений для лечебных настоек и снадобий. Праздник идеально подходит для снятия порчи, лечения мигреней и изготовления оберегов.



- 30-й день Великого Поста.

Установлен в честь памяти о 40-дневном постничестве Иисуса Христа в пустыне. Длительность Великого Поста – 48 дней.