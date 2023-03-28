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Праздники 28 марта 2023, какой церковный праздник отмечают в России



В России и мире 28 марта 2023 года отмечаются следующие праздники.

Какой праздник отмечают 28 марта

- День образования службы дежурных частей МВД РФ
Это подразделение образовалось в структуре МВД Российской Федерации 105 лет назад.

- День рождения стиральной машины
В этот день в 1797 году была запатентована деревянная доска для стирки с рельефной поверхностью.

Какой церковный праздник отмечают 28 марта

- Александров день
День памяти священномученика Александра Сидского (Памфилийского), пресвитера. В народе праздник называют «Лесное ухоженье». В этот день принято выказывать почтение лесу и духам, которые в нем живут. Травники и знахари посвящают Александров день сбору растений для лечебных настоек и снадобий. Праздник идеально подходит для снятия порчи, лечения мигреней и изготовления оберегов.

- 30-й день Великого Поста.
Установлен в честь памяти о 40-дневном постничестве Иисуса Христа в пустыне. Длительность Великого Поста – 48 дней.









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