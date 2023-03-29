Праздники 29 марта 2023, какой церковный праздник отмечают в России

В России и мире 29 марта 2023 года отмечаются следующие праздники.
Какой праздник отмечают 29 марта
- День специалиста юридической службы в Вооруженных Силах Российской Федерации
Праздник отмечается с 2007 года. В этот день проходит награждение особо отличившихся юристов ВС России.
Какой церковный праздник отмечают 29 марта
- День Саввина
День памяти мученика Савина Ермопольского - правителя города Гермополя в Египте. В старину этот день полностью посвящали телегам. Отсюда и название «Тележный день».
- 31-й день Великого Поста.
Установлен в честь памяти о 40-дневном постничестве Иисуса Христа в пустыне. Длительность Великого Поста – 48 дней.