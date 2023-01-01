Время начала Пари НН - Локомотив 1 апреля. Где смотреть прямую трансляцию матча чемпионата России

«Пари Нижний Новгород» примет 1 апреля на своем поле «Локомотив» в матче 21-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.



После 20 матчей «Пари НН» набрал 19 очков и занимает 13 место в турнирной таблице. В активе «Локомотива» 22 очка (11 место).



Время начала матча «Пари НН» - «Локомотив» 1 апреля



14:00 МСК Пари НН - Локомотив



Главный судья: Рафаэль Шафеев.



Ассистенты: Алексей Ширяев, Дмитрий Жвакин.



ВАР: Владислав Безбородов.



По какому каналу покажут матч «Пари НН» - «Локомотив» в прямом эфире



Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал «Матч Премьер».