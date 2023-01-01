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Время начала Пари НН - Локомотив 1 апреля. Где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ



«Пари Нижний Новгород» примет 1 апреля на своем поле «Локомотив» в матче 21-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.

После 20 матчей «Пари НН» набрал 19 очков и занимает 13 место в турнирной таблице. В активе «Локомотива» 22 очка (11 место).

Время начала матча «Пари НН» - «Локомотив» 1 апреля

14:00 МСК Пари НН - Локомотив

Главный судья: Рафаэль Шафеев.

Ассистенты: Алексей Ширяев, Дмитрий Жвакин.

ВАР: Владислав Безбородов.

По какому каналу покажут матч «Пари НН» - «Локомотив» в прямом эфире

Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал «Матч Премьер».









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