Время начала Динамо - Сочи 1 апреля. Где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

Московское «Динамо» примет 1 апреля на своем стадионе «Сочи» в матче 21-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.



После 20 матчей «Динамо» набрало 35 очков и занимает 4 место в турнирной таблице. В активе «Сочи» 28 очков (9 место).



Время начала матча «Динамо» - «Сочи» 1 апреля



14:00 МСК Динамо - Сочи



Главный судья: Роман Галимов.



Ассистенты: Михаил Иванов, Хамид Талаев.



ВАР: Кирилл Левников.



По какому каналу покажут матч «Динамо» - «Сочи» в прямом эфире



Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал «Матч ТВ».