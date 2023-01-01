Время начала Крылья Советов - Оренбург 2 апреля. Где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

Самарские «Крылья Советов» примут 2 апреля на своем поле «Оренбург» в матче 21-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.
После 20 матчей «Крылья Советов» набрали 20 очков и занимает 12 место в турнирной таблице. В активе «Оренбурга» 31 очко (7 место).
Время начала матча «Крылья Советов» - «Оренбург» 2 апреля
14:00 МСК Крылья Советов - Оренбург
Главный судья: Сергей Иванов.
Ассистенты: Дмитрий Сафьян, Валентин Мурашов.
ВАР: Сергей Карасев.
По какому каналу покажут матч «Крылья Советов» - «Оренбург» в прямом эфире
Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал «Матч Премьер».