Время начала Крылья Советов - Оренбург 2 апреля. Где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

Самарские «Крылья Советов» примут 2 апреля на своем поле «Оренбург» в матче 21-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.



После 20 матчей «Крылья Советов» набрали 20 очков и занимает 12 место в турнирной таблице. В активе «Оренбурга» 31 очко (7 место).



Время начала матча «Крылья Советов» - «Оренбург» 2 апреля



14:00 МСК Крылья Советов - Оренбург



Главный судья: Сергей Иванов.



Ассистенты: Дмитрий Сафьян, Валентин Мурашов.



ВАР: Сергей Карасев.



По какому каналу покажут матч «Крылья Советов» - «Оренбург» в прямом эфире



Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал «Матч Премьер».