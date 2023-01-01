Время начала Химки - Краснодар 2 апреля. Где смотреть прямую трансляцию матча чемпионата России

«Химки» примут 2 апреля на своем поле «Краснодар» в матче 21-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.



После 20 матчей «Химки» набрали 13 очков и занимают 15 место в турнирной таблице. В активе «Краснодара» 29 очков (8 место).



Время начала матча «Химки» - «Краснодар» 2 апреля



14:00 МСК Химки - Краснодар



Главный судья: Павел Шадыханов.



Ассистенты: Антон Кобзев, Илья Елеференко.



ВАР: Роман Сафьян.



По какому каналу покажут матч «Химки» - «Краснодар» в прямом эфире



Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал «Матч ТВ».