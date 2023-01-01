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Время начала Химки - Краснодар 2 апреля. Где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ



«Химки» примут 2 апреля на своем поле «Краснодар» в матче 21-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.

После 20 матчей «Химки» набрали 13 очков и занимают 15 место в турнирной таблице. В активе «Краснодара» 29 очков (8 место).

Время начала матча «Химки» - «Краснодар» 2 апреля

14:00 МСК Химки - Краснодар

Главный судья: Павел Шадыханов.

Ассистенты: Антон Кобзев, Илья Елеференко.

ВАР: Роман Сафьян.

По какому каналу покажут матч «Химки» - «Краснодар» в прямом эфире

Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал «Матч ТВ».









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