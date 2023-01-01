Время начала Факел - ЦСКА 2 апреля. Где смотреть прямую трансляцию матча чемпионата России

Воронежский «Факел» примет 2 апреля на своем поле ЦСКА в матче 21-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.
После 20 матчей «Факел» набрал 17 очков и занимает 14 место в турнирной таблице. В активе ЦСКА 35 очков (5 место).
Время начала матча «Факел» - ЦСКА 2 апреля
16:30 МСК Факел - ЦСКА
Главный судья: Павел Кукуян.
Ассистенты: Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов.
ВАР: Игорь Панин.
По какому каналу покажут матч «Факел» - ЦСКА в прямом эфире
Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал «Матч Премьер».