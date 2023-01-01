Время начала Факел - ЦСКА 2 апреля. Где смотреть прямую трансляцию матча чемпионата России

Воронежский «Факел» примет 2 апреля на своем поле ЦСКА в матче 21-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.



После 20 матчей «Факел» набрал 17 очков и занимает 14 место в турнирной таблице. В активе ЦСКА 35 очков (5 место).



Время начала матча «Факел» - ЦСКА 2 апреля



16:30 МСК Факел - ЦСКА



Главный судья: Павел Кукуян.



Ассистенты: Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов.



ВАР: Игорь Панин.



По какому каналу покажут матч «Факел» - ЦСКА в прямом эфире



Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал «Матч Премьер».