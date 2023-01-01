Время начала Ростов - Торпедо 2 апреля. Где смотреть прямую трансляцию матча чемпионата России

«Ростов» примет 2 апреля на своем стадионе «Торпедо» в матче 21-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.



После 20 матчей «Ростов» набрал 41 очко и занимает 2 место в турнирной таблице. В активе «Торпедо» 10 очков (16 место).



Время начала матча «Ростов» - «Торпедо» 2 апреля



19:00 МСК Ростов - Торпедо



Главный судья: Алексей Амелин.



Ассистенты: Владимир Миневич, Дмитрий Семенов.



ВАР: Артем Любимов.



По какому каналу покажут матч «Ростов» - «Торпедо» в прямом эфире



Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал «Матч Премьер».