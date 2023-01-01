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Лунный посевной календарь садовода и огородника на 9 апреля 2023 года



Лунный посевной календарь садовода и огородника на апрель 2023 года - благоприятные дни для посадок семян, саженцев и цветов.

Благоприятные дни для посадки семян в апреле 2023

Огурцы - 5, 7, 8, 9, 16, 17, 22, 25, 26

Перец, баклажаны - 7, 8, 9, 16, 17, 22, 25, 26

Капуста - 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 22, 25, 26

Чеснок - 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22

Корнеплоды - 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 22, 25, 26

Томаты - 7, 8, 9, 16, 17, 22, 25, 26

Лук - 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 22, 25, 26

Зелень разная - 7, 8, 9, 16, 17, 22, 25, 26

Благоприятные дни для посадки саженцев, черенкования и прививок в апреле 2023

Плодовые деревья - 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 25, 26

Виноград - 10, 11, 16, 17, 23, 24, 25, 26

Крыжовник, смородина - 5, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 22, 25, 26

Малина, ежевика - 5, 7, 8, 9, 16, 17, 25, 26

Клубника, земляника - 10, 11, 12, 13, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26

Благоприятные дни для посадки цветов в апреле 2023

Однолетние цветы - 3, 4, 5, 7, 8, 9, 16, 17, 25, 26, 30

Двулетние и многолетние цветы - 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 22, 25, 26, 30

Луковичные и клубневые цветы - 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 22









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