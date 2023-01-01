Лунный посевной календарь садовода и огородника на апрель 2023 года - благоприятные дни для посадок семян, саженцев и цветов.
Благоприятные дни для посадки семян в апреле 2023
Огурцы - 5, 7, 8, 9, 16, 17, 22, 25, 26
Перец, баклажаны - 7, 8, 9, 16, 17, 22, 25, 26
Капуста - 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 22, 25, 26
Чеснок - 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22
Корнеплоды - 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 22, 25, 26
Томаты - 7, 8, 9, 16, 17, 22, 25, 26
Лук - 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 22, 25, 26
Зелень разная - 7, 8, 9, 16, 17, 22, 25, 26
Благоприятные дни для посадки саженцев, черенкования и прививок в апреле 2023
Плодовые деревья - 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 25, 26
Виноград - 10, 11, 16, 17, 23, 24, 25, 26
Крыжовник, смородина - 5, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 22, 25, 26
Малина, ежевика - 5, 7, 8, 9, 16, 17, 25, 26
Клубника, земляника - 10, 11, 12, 13, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26
Благоприятные дни для посадки цветов в апреле 2023
Однолетние цветы - 3, 4, 5, 7, 8, 9, 16, 17, 25, 26, 30
Двулетние и многолетние цветы - 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 22, 25, 26, 30
Луковичные и клубневые цветы - 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 22