Лунный посевной календарь садовода и огородника на апрель 2023 года - благоприятные дни для посадок семян, саженцев и цветов.



Благоприятные дни для посадки семян в апреле 2023



Огурцы - 5, 7, 8, 9, 16, 17, 22, 25, 26



Перец, баклажаны - 7, 8, 9, 16, 17, 22, 25, 26



Капуста - 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 22, 25, 26



Чеснок - 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22



Корнеплоды - 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 22, 25, 26



Томаты - 7, 8, 9, 16, 17, 22, 25, 26



Лук - 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 22, 25, 26



Зелень разная - 7, 8, 9, 16, 17, 22, 25, 26



Благоприятные дни для посадки саженцев, черенкования и прививок в апреле 2023



Плодовые деревья - 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 25, 26



Виноград - 10, 11, 16, 17, 23, 24, 25, 26



Крыжовник, смородина - 5, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 22, 25, 26



Малина, ежевика - 5, 7, 8, 9, 16, 17, 25, 26



Клубника, земляника - 10, 11, 12, 13, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26



Благоприятные дни для посадки цветов в апреле 2023



Однолетние цветы - 3, 4, 5, 7, 8, 9, 16, 17, 25, 26, 30



Двулетние и многолетние цветы - 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 22, 25, 26, 30



Луковичные и клубневые цветы - 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 22