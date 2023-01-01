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Хоккей КХЛ. СКА - ЦСКА 2 апреля: счет в серии, где смотреть прямую трансляцию



Питерский СКА в финале Западной конференции Кубка Гагарина 2023 года встречается с московским ЦСКА.

СКА возглавил Западную конференцию по итогам регулярного чемпионата, ЦСКА завершил сезон на втором месте.

Расписание и результаты матчей серии СКА - ЦСКА

Счет в серии: 0-0

02.04 17:00 СКА - ЦСКА (Матч ТВ, KHL, KHL Prime)
04.04 19:30 СКА - ЦСКА
06.04 19:30 ЦСКА - СКА
08.04 17:00 ЦСКА - СКА
10.04 СКА - ЦСКА*
12.04 ЦСКА - СКА*
14.04 СКА - ЦСКА*

* - если потребуется.

Время начала матчей - московское.

Результаты в плей-офф-2023

1/8 финала: СКА - «Динамо» Мн - 4-2 в серии, ЦСКА - «Северсталь» - 4-3
1/4 финала: СКА - «Торпедо» - 4-0, ЦСКА - «Локомотив» - 4-3

Личные встречи между командами в «регулярке» 2022/2023

03.10 ЦСКА - СКА - 2:3 ОТ
22.22 СКА - ЦСКА - 6:2
21.12 СКА - ЦСКА - 1:2
28.12 ЦСКА - СКА - 3:1
17.01 ЦСКА - СКА - 4:2
25.01 СКА - ЦСКА - 3:1









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