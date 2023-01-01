Хоккей КХЛ. СКА - ЦСКА 10 апреля: счет в серии, где смотреть прямую трансляцию

Питерский СКА в финале Западной конференции Кубка Гагарина 2023 года встречается с московским ЦСКА.
СКА возглавил Западную конференцию по итогам регулярного чемпионата, ЦСКА завершил сезон на втором месте.
Расписание и результаты матчей серии СКА - ЦСКА
Счет в серии: 2-2
02.04 СКА - ЦСКА - 2:3 3ОТ
04.04 СКА - ЦСКА - 2:1
06.04 ЦСКА - СКА - 4:0
08.04 ЦСКА - СКА - 1:3
10.04 19:30 СКА - ЦСКА (Матч ТВ, KHL, KHL Prime)
12.04 19:00 ЦСКА - СКА
14.04 СКА - ЦСКА*
* - если потребуется.
Время начала матчей - московское.
Результаты в плей-офф-2023
1/8 финала: СКА - «Динамо» Мн - 4-2 в серии, ЦСКА - «Северсталь» - 4-3
1/4 финала: СКА - «Торпедо» - 4-0, ЦСКА - «Локомотив» - 4-3
Личные встречи между командами в «регулярке» 2022/2023
03.10 ЦСКА - СКА - 2:3 ОТ
22.22 СКА - ЦСКА - 6:2
21.12 СКА - ЦСКА - 1:2
28.12 ЦСКА - СКА - 3:1
17.01 ЦСКА - СКА - 4:2
25.01 СКА - ЦСКА - 3:1