Хоккей КХЛ. СКА - ЦСКА 10 апреля: счет в серии, где смотреть прямую трансляцию

Питерский СКА в финале Западной конференции Кубка Гагарина 2023 года встречается с московским ЦСКА.



СКА возглавил Западную конференцию по итогам регулярного чемпионата, ЦСКА завершил сезон на втором месте.



Расписание и результаты матчей серии СКА - ЦСКА



Счет в серии: 2-2



02.04 СКА - ЦСКА - 2:3 3ОТ

04.04 СКА - ЦСКА - 2:1

06.04 ЦСКА - СКА - 4:0

08.04 ЦСКА - СКА - 1:3

10.04 19:30 СКА - ЦСКА (Матч ТВ, KHL, KHL Prime)

12.04 19:00 ЦСКА - СКА

14.04 СКА - ЦСКА*



* - если потребуется.



Время начала матчей - московское.



Результаты в плей-офф-2023



1/8 финала: СКА - «Динамо» Мн - 4-2 в серии, ЦСКА - «Северсталь» - 4-3

1/4 финала: СКА - «Торпедо» - 4-0, ЦСКА - «Локомотив» - 4-3



Личные встречи между командами в «регулярке» 2022/2023



03.10 ЦСКА - СКА - 2:3 ОТ

22.22 СКА - ЦСКА - 6:2

21.12 СКА - ЦСКА - 1:2

28.12 ЦСКА - СКА - 3:1

17.01 ЦСКА - СКА - 4:2

25.01 СКА - ЦСКА - 3:1