Праздники 1 апреля 2023, какой церковный праздник отмечают в России

В России и мире 1 апреля 2023 года отмечаются следующие праздники.
Какой праздник отмечают 1 апреля
- День смеха
В этот день принято разыгрывать друзей и знакомых, или просто подшучивать над ними.
- Международный день птиц
В это время большинство пернатых возвращается в родные края. В СССР официально праздновался начиная с 1926 года.
- День математика
Праздник носит неформальный характер. Отмечается студентами профильных вузов, преподавателями и научными руководителями.
- День пробуждения домового
В славянской мифологии домового считали хранителем семейного очага.
Какой церковный праздник отмечают 1 апреля
- Дарья Грязная
День памяти святой Дарии и ее мужа Хрисанфа. «Грязным» день в народе назвали потому, что тающий под лучами солнца снег превращался в грязное месиво. На Дарью Грязную принято молиться святой о благополучии и счастье в браке.
- 34-й день Великого Поста.
Установлен в честь памяти о 40-дневном постничестве Иисуса Христа в пустыне. Длительность Великого Поста – 48 дней.