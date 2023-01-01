Какой праздник 5 апреля 2023 года, какой церковный праздник в России

В России и мире 5 апреля 2023 года отмечаются следующие праздники.



Какой праздник отмечают 5 апреля



- Международный день нравственности

Памятная дата была учреждена 25 июля 2019 года Генеральной Ассамблей ООН.



- Международный день супа

Суп - важная часть ежедневного рациона и одна из гарантий здорового организма. День супа отмечают традиционным застольем, где главное блюдо на столе в этот праздник – суп.



- День Русской нации

Неофициальный праздник. Праздник посвящен победе в битве 5 апреля 1242 года на Чудском озере.



Какой церковный праздник отмечают 5 апреля



- Преподобного Никона, игумена Киево-Печерского

День памяти святого Никона, игумена Киево-Печерского. Основал монастырь на острове Тмутаракань. На Руси это был день тщательной уборки — как в доме, так и в саду. В садах на Никона начинали сажать яблони, рябину, черную и красную смородину.



- Преподобномученика Никона Сицилийского, епископа и 199-ти учеников его

Приняли мученическую смерть за веру в Иисуса Христа по приказу правителя Сицилии Квинтиана.



- 38-й день Великого Поста.

Установлен в честь памяти о 40-дневном постничестве Иисуса Христа в пустыне. Длительность Великого Поста – 48 дней.