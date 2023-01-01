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Какой праздник 5 апреля 2023 года, какой церковный праздник в России



В России и мире 5 апреля 2023 года отмечаются следующие праздники.

Какой праздник отмечают 5 апреля

- Международный день нравственности
Памятная дата была учреждена 25 июля 2019 года Генеральной Ассамблей ООН.

- Международный день супа
Суп - важная часть ежедневного рациона и одна из гарантий здорового организма. День супа отмечают традиционным застольем, где главное блюдо на столе в этот праздник – суп.

- День Русской нации
Неофициальный праздник. Праздник посвящен победе в битве 5 апреля 1242 года на Чудском озере.

Какой церковный праздник отмечают 5 апреля

- Преподобного Никона, игумена Киево-Печерского
День памяти святого Никона, игумена Киево-Печерского. Основал монастырь на острове Тмутаракань. На Руси это был день тщательной уборки — как в доме, так и в саду. В садах на Никона начинали сажать яблони, рябину, черную и красную смородину.

- Преподобномученика Никона Сицилийского, епископа и 199-ти учеников его
Приняли мученическую смерть за веру в Иисуса Христа по приказу правителя Сицилии Квинтиана.

- 38-й день Великого Поста.
Установлен в честь памяти о 40-дневном постничестве Иисуса Христа в пустыне. Длительность Великого Поста – 48 дней.









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