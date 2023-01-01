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Какой праздник 6 апреля 2023 года, какой церковный праздник в России



В России и мире 6 апреля 2023 года отмечаются следующие праздники.

Какой праздник отмечают 6 апреля

- Международный день спорта
Праздник учредила Генеральная Ассамблея ООН 23 августа 2013 года.

- День работников следственных органов МВД России
Профессиональный праздник работников органов предварительного следствия. Праздник берет начало 6 апреля 1963 года.

- Всемирный день настольного тенниса
Праздник отмечается с 6 апреля 2015 года.

- День рождения московского трамвая
В этот день в 1899 году в Москве торжественно открылось трамвайное движение.

Какой церковный праздник отмечают 6 апреля

- Артемон – дери полоз
Праздник в честь святого Артемона (Артемия) Солунского (Селевкийского), епископа. В этот день люди стараются переделать все дела перед Благовещением. Название «дери полоз» означает, что на подтаявшем снегу можно ободрать полозья у саней и пора пересаживаться на телегу.

- Преподобного Захарии Печерского, постника
В этот день церковь чтит память Захарии Постника, Печерского, который подвизался в Дальних пещерах и соблюдал строгий пост.

- Мучеников Стефана и Петра Казанских
Чествование памяти святых мучеников, которые пострадали от казанских татар за веру в Иисуса Христа.

- Преподобного Захарии Отверстого, монаха
Прозвище Отверстый получил за особое попечение о нищих и странниках.

- 39-й день Великого Поста.
Установлен в честь памяти о 40-дневном постничестве Иисуса Христа в пустыне. Длительность Великого Поста – 48 дней.









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