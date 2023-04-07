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7 апреля 2023 - Благовещение. Что можно и что нельзя делать в этот день



В России и мире 7 апреля 2023 года отмечаются следующие праздники.

Какой церковный праздник отмечают 7 апреля

- Благовещение Пресвятой Богородицы
Праздник посвящен получению известия Девой Марией от архангела Гавриила о будущем рождении Иисуса Христа. В этот день запрещено проводить любые физические работы. На Благовещение принято ходить в церковь, подавать милостыню и выпускать голубей на свободу. Верующие люди 7 апреля подготавливают Благовещенскую соль - ее чудодейственные свойства способны излечить от болезней.

- Преставление святителя Тихона (Белавина), патриарха Московского и всея России
Праздник в честь святого Тихона, патриарха Московского и всея России.

- 40-й день Великого Поста.
Установлен в честь памяти о 40-дневном постничестве Иисуса Христа в пустыне. Длительность Великого Поста – 48 дней.

Какой праздник отмечают 7 апреля

- Всемирный день здоровья
Укрежден Всемирной организацией здравоохранения и приурочен к вступлению в силу Устава ВОЗ 7 апреля 1948 года.

- День рождения Рунета
В этот день в 1994 году был зарегистрирован и занесен в международный национальный доменный перечень домен .ru.

- День памяти погибших подводников
Почтение памяти подводников, которые погибли во время крушения атомной подводной лодки «Комсомолец» 7 апреля 1989 года.

- День косметолога
Профессиональный праздник работников сферы косметологии.

- День государственных органов рыбоохраны России
Профессиональный праздник для тех, кто борется за сохранение водных биологических ресурсов и среды их обитания









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