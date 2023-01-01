Время начала Торпедо - Факел 8 апреля. Где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

Московское «Торпедо» примет 8 апреля на своем стадионе воронежский «Факел» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.



После 21 матча «Торпедо» набрало 10 очков и занимает 16 место в турнирной таблице. В активе «Факела» 17 очков (14 место).



Время начала матча «Торпедо» - «Факел» 8 апреля



14:00 МСК Торпедо - Факел



Главный судья: Сергей Карасев.



Ассистенты: Александр Богданов, Максим Ковалев.



ВАР: Артем Чистяков.



По какому каналу покажут матч в прямом эфире



Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал «Матч Премьер».