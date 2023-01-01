Время начала Спартак - Динамо 8 апреля 2023. Где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

Московский «Спартак» примет 8 апреля на своем стадионе «Динамо» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.
После 21 матча «Спартак» набрал 41 очко и занимает 3 место в турнирной таблице. В активе «Динамо» 35 очков (5 место).
Время начала матча «Спартак» - «Динамо» 8 апреля
19:30 МСК Спартак - Динамо
Главный судья: Сергей Иванов.
Ассистенты: Дмитрий Мосякин, Варанцо Петросян.
ВАР: Владислав Безбородов.
По какому каналу покажут матч в прямом эфире
Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал «Матч ТВ».