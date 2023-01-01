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Время начала Сочи - Крылья Советов 9 апреля 2023. Где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ



«Сочи» примет 9 апреля на своем поле «Крылья Советов» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.

После 21 матча «Сочи» набрал 31 очко и занимает 9 место в турнирной таблице. В активе «Крыльев Советов» 21 очко (12 место).

Время начала матча «Сочи» - «Крылья Советов» 9 апреля

14:00 МСК Сочи - Крылья Советов

Главный судья: Кирилл Левников.

Ассистенты: Алексей Лунев, Дмитрий Ермаков.

ВАР: Василий Казарцев.

По какому каналу покажут матч в прямом эфире

Прямую трансляцию встречи будут вести телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».









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