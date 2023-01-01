Время начала Сочи - Крылья Советов 9 апреля 2023. Где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

«Сочи» примет 9 апреля на своем поле «Крылья Советов» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.



После 21 матча «Сочи» набрал 31 очко и занимает 9 место в турнирной таблице. В активе «Крыльев Советов» 21 очко (12 место).



Время начала матча «Сочи» - «Крылья Советов» 9 апреля



14:00 МСК Сочи - Крылья Советов



Главный судья: Кирилл Левников.



Ассистенты: Алексей Лунев, Дмитрий Ермаков.



ВАР: Василий Казарцев.



По какому каналу покажут матч в прямом эфире



Прямую трансляцию встречи будут вести телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».