Время начала Сочи - Крылья Советов 9 апреля. Где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

«Сочи» примет 9 апреля на своем поле «Крылья Советов» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.
После 21 матча «Сочи» набрал 31 очко и занимает 9 место в турнирной таблице. В активе «Крыльев Советов» 21 очко (12 место).
Время начала матча «Сочи» - «Крылья Советов» 9 апреля
14:00 МСК Сочи - Крылья Советов
Главный судья: Кирилл Левников.
Ассистенты: Алексей Лунев, Дмитрий Ермаков.
ВАР: Василий Казарцев.
По какому каналу покажут матч в прямом эфире
Прямую трансляцию встречи будут вести телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».