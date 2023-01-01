Время начала ЦСКА - Химки 9 апреля 2023. Где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

Московский ЦСКА примет 9 апреля на своем стадионе «Химки» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.
После 21 матча ЦСКА набрал 38 очков и занимает 4 место в турнирной таблице. В активе «Химок» 13 очков (15 место).
Время начала матча ЦСКА - «Химки» 9 апреля
16:30 МСК ЦСКА - Химки
Главный судья: Роман Галимов.
Ассистенты: Алексей Ширяев, Андрей Образко.
ВАР: Владислав Безбородов.
По какому каналу покажут матч в прямом эфире
Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал «Матч Премьер».