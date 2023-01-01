Время начала ЦСКА - Химки 9 апреля 2023. Где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

Московский ЦСКА примет 9 апреля на своем стадионе «Химки» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.



После 21 матча ЦСКА набрал 38 очков и занимает 4 место в турнирной таблице. В активе «Химок» 13 очков (15 место).



Время начала матча ЦСКА - «Химки» 9 апреля



16:30 МСК ЦСКА - Химки



Главный судья: Роман Галимов.



Ассистенты: Алексей Ширяев, Андрей Образко.



ВАР: Владислав Безбородов.



По какому каналу покажут матч в прямом эфире



Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал «Матч Премьер».