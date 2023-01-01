Время начала Краснодар - Пари НН 9 апреля 2023. Где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

«Краснодар» примет 9 апреля на своем поле «Пари Нижний Новгород» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.



После 21 матча «Краснодар» набрал 32 очка и занимает 8 место в турнирной таблице. В активе «Пари НН» 19 очков (13 место).



Время начала матча «Краснодар» - «Пари НН» 9 апреля



19:00 МСК Краснодар - Пари НН



Главный судья: Сергей Чебан.



Ассистенты: Михаил Иванов, Дмитрий Семенов.



ВАР: Ян Бобровский.



По какому каналу покажут матч в прямом эфире



Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал «Матч Премьер».