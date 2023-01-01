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Время начала Локомотив - Зенит 9 апреля. Где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ



Московский «Локомотив» примет 9 апреля на своем поле «Зенит» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.

После 21 матча «Локомотив» набрал 25 очков и занимает 11 место в турнирной таблице. В активе «Зенита» 51 очко (1 место).

Время начала матча «Локомотив» - «Зенит» 9 апреля

20:00 МСК Локомотив - Зенит

Главный судья: Павел Кукуян.

Ассистенты: Алексей Стипиди, Владислав Назаров.

ВАР: Виталий Мешков.

По какому каналу покажут матч в прямом эфире

Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал «Матч ТВ».









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