Время начала Локомотив - Зенит 9 апреля. Где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

Московский «Локомотив» примет 9 апреля на своем поле «Зенит» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.



После 21 матча «Локомотив» набрал 25 очков и занимает 11 место в турнирной таблице. В активе «Зенита» 51 очко (1 место).



Время начала матча «Локомотив» - «Зенит» 9 апреля



20:00 МСК Локомотив - Зенит



Главный судья: Павел Кукуян.



Ассистенты: Алексей Стипиди, Владислав Назаров.



ВАР: Виталий Мешков.



По какому каналу покажут матч в прямом эфире



Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал «Матч ТВ».