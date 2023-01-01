Время начала Оренбург - Ростов 10 апреля. Где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

«Оренбург» примет 10 апреля на своем стадионе «Ростов» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.
После 21 матча «Оренбург» набрал 32 очка и занимает 7 место в турнирной таблице. В активе «Ростова» 44 очка (2 место).
Время начала матча «Оренбург» - «Ростов» 10 апреля
17:00 МСК Оренбург - Ростов
Главный судья: Роман Сафьян.
Ассистенты: Константин Шаламберидзе, Антон Кобзев.
ВАР: Виталий Мешков.
По какому каналу покажут матч в прямом эфире
Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал «Матч Премьер».