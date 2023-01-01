Время начала Оренбург - Ростов 10 апреля. Где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

«Оренбург» примет 10 апреля на своем стадионе «Ростов» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу сезона 2022/2023.



После 21 матча «Оренбург» набрал 32 очка и занимает 7 место в турнирной таблице. В активе «Ростова» 44 очка (2 место).



Время начала матча «Оренбург» - «Ростов» 10 апреля



17:00 МСК Оренбург - Ростов



Главный судья: Роман Сафьян.



Ассистенты: Константин Шаламберидзе, Антон Кобзев.



ВАР: Виталий Мешков.



По какому каналу покажут матч в прямом эфире



Прямую трансляцию встречи будет вести телеканал «Матч Премьер».