9 апреля 2023 - Вербное воскресенье. Что можно и что нельзя делать в этот день

В России и мире 9 апреля 2023 года отмечаются следующие праздники.



Какой праздник отмечают 9 апреля



- День войск противовоздушной обороны России

День ПВО отмечается ежегодно во второе воскресенье апреля. Праздник отмечается с 2007 года.



- Международный день топ-менеджера

Учрежден в 2009 году оргкомитетом XI Международного конгресса «Инновационная экономика и качество управления».



Какой церковный праздник отмечают 9 апреля



- Вербное воскресенье

В этот день Иисус Христос торжественно вошел в Иерусалим, где жители, воодушевленные чудесами Спасителя, встречали его как грядущего Царя Израилева. Освященные вербные веточки ставят около икон и сохраняют до следующего праздника.



Что нельзя делать в этот день



В этот день запрещено выполнять работу по дому: убирать, стирать, мыть посуду. Нежелательно готовить горячие блюда, поэтому хозяйки стараются подготовить праздничные угощения для семьи заранее. Не рекомендуется шить, вязать, вышивать, а также расчесывать голову. Не разрешается заниматься тяжелым физическим трудом: колоть дрова, работать на огороде.



В этот день нельзя есть мясо, яйца, молочную продукцию, но разрешается употреблять в пищу рыбу. Традиционные угощения - овощные салаты, жаркое, запеканки, пироги из грибов и бобовых.



- Матрена Настовица (Полурепица)

День памяти мученицы Матроны Солунской (Фессалоникийской), которая была рабыней иудейки Павтилы и пострадала за веру в Иисуса Христа. Настовицей или Настовницей день прозвали из-за наста – твердой корки на снегу, часто появляющейся после оттепели.



- 42-й день Великого Поста.

Установлен в честь памяти о 40-дневном постничестве Иисуса Христа в пустыне. Длительность Великого Поста – 48 дней.



- Католическая Пасха