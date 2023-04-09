9 апреля 2023 - Вербное воскресенье. Что можно и что нельзя делать в этот день

В России и мире 9 апреля 2023 года отмечаются следующие праздники.
Какой праздник отмечают 9 апреля
- День войск противовоздушной обороны России
День ПВО отмечается ежегодно во второе воскресенье апреля. Праздник отмечается с 2007 года.
- Международный день топ-менеджера
Учрежден в 2009 году оргкомитетом XI Международного конгресса «Инновационная экономика и качество управления».
Какой церковный праздник отмечают 9 апреля
- Вербное воскресенье
В этот день Иисус Христос торжественно вошел в Иерусалим, где жители, воодушевленные чудесами Спасителя, встречали его как грядущего Царя Израилева. Освященные вербные веточки ставят около икон и сохраняют до следующего праздника.
Что нельзя делать в этот день
В этот день запрещено выполнять работу по дому: убирать, стирать, мыть посуду. Нежелательно готовить горячие блюда, поэтому хозяйки стараются подготовить праздничные угощения для семьи заранее. Не рекомендуется шить, вязать, вышивать, а также расчесывать голову. Не разрешается заниматься тяжелым физическим трудом: колоть дрова, работать на огороде.
В этот день нельзя есть мясо, яйца, молочную продукцию, но разрешается употреблять в пищу рыбу. Традиционные угощения - овощные салаты, жаркое, запеканки, пироги из грибов и бобовых.
- Матрена Настовица (Полурепица)
День памяти мученицы Матроны Солунской (Фессалоникийской), которая была рабыней иудейки Павтилы и пострадала за веру в Иисуса Христа. Настовицей или Настовницей день прозвали из-за наста – твердой корки на снегу, часто появляющейся после оттепели.
- 42-й день Великого Поста.
Установлен в честь памяти о 40-дневном постничестве Иисуса Христа в пустыне. Длительность Великого Поста – 48 дней.
- Католическая Пасха