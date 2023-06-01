Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Турецкий сериал Истерзанная на русском: сколько сезонов и серий, время начала на Домашнем



Турецкий сериал «Истерзанная» - это история о главной героине Нефес, которая в 16 лет была продана в качестве жены агрессивному и жестокому мужчине. У девушки нет шансов на спасение, но она находит в себе силы и осмеливается на побег.

Съемки сериала «Истерзанная» прошли в древнем турецком районе Карадениз, примыкающем к Черному морю.

Сколько сезонов и серий в сериале «Истерзанная»


Премьера сериала состоялась в Турции на телеканале ATV в 2018 году. Заключительная серия вышла в 2019 году. Всего за три сезона было снято 64 серии (длина каждой серии - 160 минут).

1-й сезон: 21 серия.

2-й сезон: 32 серии.

3-й сезон: 11 серий.

В России сериал «Истерзанная» (некоторые зрители называют его «Истерзана») можно посмотреть по телеканалу «Домашний». Хронометраж серий на российском телевидении отличается от оригинального и составляет около 45 минут.

Смотреть сериал «Истерзанная» на телеканале «Домашний»


22.07 05:50 135-я - 140-я серии
23.07 05:30 141-я - 146-я серии

Жанр - драма.

Страна - Турция.

Режиссеры - Юсуф Омер Синав, Вели Челик, Осман Синав, Эмре Кабакушак, Мурат Онбул.

В главных ролях - Улаш Туна Астепе (Тахир), Ирем Хелваджиоглу (Нефес), Синан Тузджу, Оикю Гюрман, Саит Генай, Нурсим Демир, Джем Кенар.









  • Турецкий сериал Зимородок на русском: сколько сезонов и серий, время начала ...
  • Турецкий сериал Моя мама на русском языке: сколько сезонов и серий, время н ...
  • ТНТ на 6 апреля 2023, программа передач на весь день
  • Турецкий сериал Ветреный: сколько серий и сезонов на Домашнем
  • Тайны следствия 22 сезон: сколько серий
  • Стая (2022) - дата выхода сериала на НТВ
  • Художник (2022) - дата выхода сериала на Premier и Россия 1
    •




    Расписание матчей РПЛ 2023/2024 на сегодня 22 июля, где смотреть трансляции

    Чемпионат России по футболу 2023 2024, Премьер-лига

    32-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 21 июля 2023 года и завершится в мае 2024 года.

    Мышцы пресса: анатомия, функции и тренировка

    Тренировка мышц пресса

    Мышцы пресса являются фундаментом в поддержании ключевых физиологических функций и обеспечении общей физической формы и способности.

    Матчи КХЛ сегодня, расписание матчей КХЛ 2023/2024 на 1 сентября

    КХЛ 2023 2024

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

    Расписание матчей чемпионата Европы по футболу 2024, результаты Евро-2024

    Чемпионат Европы по футболу 2024

    17-й чемпионат Европы по футболу (Евро-2024) пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

    Коннор Макдэвид - претендент на главные награды НХЛ

    Коннор Макдэвид

    Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид может третий раз в своей карьере завоевать три главных приза для игроков НХЛ.









    Где находится Белгород на карте, расстояние до границы с Украиной
    Где находится Белгородская область на карте России, граница с Украиной
    Какой праздник 23 июля 2023, какой церковный праздник в России
    Курс евро к рублю ЦБ РФ на 22 июля 2023
    Курс доллара к рублю ЦБ РФ на 22 июля 2023
    Турецкий сериал Моя мама на русском языке: сколько сезонов и серий, время начала на Домашнем
    Турецкий сериал Истерзанная на русском: сколько сезонов и серий, время начала на Домашнем
    Где находится Теткино на карте Курской области
    Какой праздник сегодня 22 июля 2023, какой церковный праздник в России
    Турецкий сериал Зимородок на русском: сколько сезонов и серий, время начала на НТВ


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru