Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Турецкий сериал Истерзанная на русском языке: сколько сезонов и серий на Домашнем



Турецкий сериал «Истерзанная» - это история о главной героине Нефес, которая в 16 лет была продана в качестве жены агрессивному и жестокому мужчине. У девушки нет шансов на спасение, но она находит в себе силы и осмеливается на побег.

Съемки сериала «Истерзанная» прошли в древнем турецком районе Карадениз, примыкающем к Черному морю.

Сколько сезонов и серий в сериале «Истерзанная»


Премьера сериала состоялась в Турции на телеканале ATV в 2018 году. Заключительная серия вышла в 2019 году. Всего за три сезона было снято 64 серии (длина каждой серии - 160 минут).

1-й сезон: 21 серия.

2-й сезон: 32 серии.

3-й сезон: 11 серий.

В России сериал «Истерзанная» зрители могут посмотреть по телеканалу «Домашний». Хронометраж серий на российском телевидении отличается от оригинального и составляет около 45 минут.

1-й сезон: 1-я - 36-я серии (на 13 мая)

Смотреть сериал «Истерзанная» на телеканале «Домашний»


13.05 19:00 37-я - 41-я серии
14.05 19:00 42-я - 46-я серии

Жанр - драма.

Страна - Турция.

Режиссеры - Юсуф Омер Синав, Вели Челик, Осман Синав, Эмре Кабакушак, Мурат Онбул.

В главных голях - Улаш Туна Астепе (Тахир), Ирем Хелваджиоглу (Нефес), Синан Тузджу, Оикю Гюрман, Саит Генай, Нурсим Демир, Джем Кенар.









  • ТНТ на 6 апреля 2023, программа передач на весь день
  • Турецкий сериал Ветреный: сколько серий и сезонов на Домашнем
  • Тайны следствия 22 сезон: сколько серий
  • Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного (2022) ...
  • Стая (2022) - дата выхода сериала на НТВ
  • Художник (2022) - дата выхода сериала на Premier и Россия 1
  • Даты выхода серий сериалов нового сезона 2022
    •




    Расписание трансляций ЧМ-2023 по хоккею на каналах ТВ

    Расписание трансляций на ТВ матчей чемпионата мира по хоккею 2023

    Телетрансляции с чемпионата мира по хоккею 2023 в Латвии и Финляндии будут вести федеральный канал Матч ТВ и телеканалы Матч Страна и Матч Игра.

    Плей-офф НХЛ 2022/2023. Расписание и результаты матчей Кубка Стэнли

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2023

    В плей-офф НХЛ 2022/2023 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

    Матчи НХЛ сегодня, расписание плей-офф НХЛ 2022/2023 на 12 мая

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание матчей РПЛ 2022/2023, турнирная таблица и результаты чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Смарт-часы или фитнес-браслет: чем отличаются и какие преимущества

    Фитнес-браслет

    Чем фитнес-браслет отличается от смарт-часов? Рассказываем об основных различиях между двумя популярными разновидностями умных устройств.









    Турецкий сериал Истерзанная на русском языке: сколько сезонов и серий на Домашнем
    Где находится на карте Брянск, карта Брянска
    Где находится на карте Брянская область, карта Брянской области
    Где находятся Клинцы на карте Брянской области России
    Где находится на карте Луганск
    Самые смешные анекдоты дня - 13 мая 2023 года
    Самые смешные анекдоты дня - 12 мая 2023 года
    Где находится Соледар на карте Донецкой области, ДНР
    Разговоры о важном 15 мая 2023, тема классного часа
    Где находится Шебекино на карте Белгородской области России


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru