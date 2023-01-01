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Турецкий сериал Истерзанная: сколько сезонов и серий на Домашнем



Турецкий сериал «Истерзанная» - это история о главной героине Нефес, которая в 16 лет была продана в качестве жены агрессивному и жестокому мужчине. У девушки нет шансов на спасение, но она находит в себе силы и осмеливается на побег.

Съемки сериала «Истерзанная» прошли в древнем турецком районе Карадениз, примыкающем к Черному морю.

Сколько сезонов и серий в сериале «Истерзанная»

Премьера сериала состоялась в Турции на телеканале ATV в 2018 году. Заключительная серия вышла в 2019 году. Всего за три сезона было снято 64 серии (длина каждой серии - 160 минут).

1-й сезон: 21 серия.

2-й сезон: 32 серии.

3-й сезон: 11 серий.

В России сериал «Истерзанная» зрители могут посмотреть по телеканалу «Домашний». Хронометраж серий на российском телевидении отличается от оригинального и составляет около 45 минут.

Смотреть сериал «Истерзанная» на телеканале «Домашний»

15.04 19:00 1-я - 4-я серии
16.04 15:15 1-я - 4-я серии
16.04 19:00 5-я - 8-я серии

Жанр - драма.

Страна - Турция.

Режиссеры - Юсуф Омер Синав, Вели Челик, Осман Синав, Эмре Кабакушак, Мурат Онбул.

В главных голях - Улаш Туна Астепе (Тахир), Ирем Хелваджиоглу (Нефес), Синан Тузджу, Оикю Гюрман, Саит Генай, Нурсим Демир, Джем Кенар.









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