Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Турецкий сериал Истерзанная: сколько сезонов и серий



Турецкий сериал «Истерзанная» - это история о главной героине Нефес, которая в 16 лет была продана в качестве жены агрессивному и жестокому мужчине. У девушки нет шансов на спасение, но она находит в себе силы и осмеливается на побег.

Съемки сериала «Истерзанная» прошли в древнем турецком районе Карадениз, примыкающем к Черному морю.

Сколько сезонов и серий в сериале «Истерзанная»

Премьера сериала состоялась в Турции на телеканале ATV в 2018 году. Заключительная серия вышла в 2019 году. Всего за три сезона было снято 64 серии (длина каждой серии - 160 минут).

1-й сезон: 21 серия.

2-й сезон: 32 серии.

3-й сезон: 11 серий.

В России сериал «Истерзанная» зрители могут посмотреть по телеканалу «Домашний». Хронометраж серий на российском телевидении отличается от оригинального и составляет около 45 минут.

Смотреть сериал «Истерзанная» на телеканале «Домашний»

15.04 19:00 1-я - 4-я серии
16.04 15:15 1-я - 4-я серии
16.04 19:00 5-я - 8-я серии

Жанр - драма.

Страна - Турция.

Режиссеры - Юсуф Омер Синав, Вели Челик, Осман Синав, Эмре Кабакушак, Мурат Онбул.

В главных голях - Улаш Туна Астепе (Тахир), Ирем Хелваджиоглу (Нефес), Синан Тузджу, Оикю Гюрман, Саит Генай, Нурсим Демир, Джем Кенар.









  • Программа передач ТВ, телепрограмма на 16 апреля 2023
  • ТНТ на 6 апреля 2023, программа передач на весь день
  • Турецкий сериал Ветреный: сколько серий и сезонов на Домашнем
  • Тайны следствия 22 сезон: сколько серий
  • Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного (2022) ...
  • Стая (2022) - дата выхода сериала на НТВ
  • Художник (2022) - дата выхода сериала на Premier и Россия 1
    •




    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 2023 на каналах ТВ 16 апреля

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2023

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2023 ведут три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

    Плей-офф НХЛ 2022/2023. Расписание и результаты Кубка Стэнли

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2023

    В плей-офф НХЛ 2022/2023 принимают участие лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

    Плей-офф КХЛ 2022/2023. Расписание и результаты, турнирная таблица Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2023

    В плей-офф КХЛ 2023 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

    Победители Лиги чемпионов по футболу, все финалы ЛЧ УЕФА

    Победители Лиги чемпионов по футболу

    Первым обладателем престижного трофея стал мадридский «Реал», переигравший в финале на стадионе «Парк де Пренс» в Париже французский «Реймс».

    Расписание матчей чемпионата Англии АПЛ 2022/2023, результаты матчей

    Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.









    Где находится Белгородская область на карте России, карта Белгородской области с городами
    Турецкий сериал Истерзанная: сколько сезонов и серий
    Самые смешные анекдоты дня - 17 апреля 2023 года
    Самые смешные анекдоты дня - 16 апреля 2023 года
    16 апреля - Пасха 2023: что нельзя делать в этот день
    Разговоры о важном 17 апреля 2023 года, тема классного часа
    Ростов - Зенит 16 апреля: время начала матча, где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
    Факел - Ахмат 16 апреля: время начала матча, где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
    Оренбург - Локомотив 16 апреля: время начала матча, где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
    Где находится Спасо-Преображенский собор на карте Донецка


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru