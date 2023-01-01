Турецкий сериал Истерзанная: сколько сезонов и серий

Турецкий сериал «Истерзанная» - это история о главной героине Нефес, которая в 16 лет была продана в качестве жены агрессивному и жестокому мужчине. У девушки нет шансов на спасение, но она находит в себе силы и осмеливается на побег.



Съемки сериала «Истерзанная» прошли в древнем турецком районе Карадениз, примыкающем к Черному морю.



Сколько сезонов и серий в сериале «Истерзанная»



Премьера сериала состоялась в Турции на телеканале ATV в 2018 году. Заключительная серия вышла в 2019 году. Всего за три сезона было снято 64 серии (длина каждой серии - 160 минут).



1-й сезон: 21 серия.



2-й сезон: 32 серии.



3-й сезон: 11 серий.



В России сериал «Истерзанная» зрители могут посмотреть по телеканалу «Домашний». Хронометраж серий на российском телевидении отличается от оригинального и составляет около 45 минут.



Смотреть сериал «Истерзанная» на телеканале «Домашний»



15.04 19:00 1-я - 4-я серии

16.04 15:15 1-я - 4-я серии

16.04 19:00 5-я - 8-я серии



Жанр - драма.



Страна - Турция.



Режиссеры - Юсуф Омер Синав, Вели Челик, Осман Синав, Эмре Кабакушак, Мурат Онбул.



В главных голях - Улаш Туна Астепе (Тахир), Ирем Хелваджиоглу (Нефес), Синан Тузджу, Оикю Гюрман, Саит Генай, Нурсим Демир, Джем Кенар.