Закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных

Госдума 11 апреля 2023 года приняла законопроект об электронных повестках и едином электронном реестре военнообязанных.



В России появится электронный реестр повесток. По истечении семи дней с момента размещения в этом реестре повестка будет считаться вреченной.



Данные, которые будут указаны в реестре - ФИО, дата рождения, пол, данные об удостоверении личности, СНИЛС, ИНН, место жительства и место пребывания, сведения о месте работы, об образовании и состоянии здоровья.



Повестки военнообязанным будут рассылать в письменной форме - под роспись, по почте - заказным письмом с уведомлением, и в электронной форме - на госуслугах.



Тем кто получил повестку (в любой форме) и в течение 20 дней не явился в военкомат со дня, указанного в повестке, направляется предупреждение через Госуслуги.



Военнообязанному россиянину, который уже получил повестку, но еще не пришел в военкомат, запрещается выезд из России.



Неявка в военкомат повлечет за собой:



- запрет на государственную регистрацию в качестве ИП.



- ограничения на постановку на учет в налоговой.



- заморозку любых действий с кадастром или государственную регистрацию прав.



- приостановка права управления транспортными средствами.



- запрет на регистрацию транспорта.



- отказы в договорах по кредитам или займам.