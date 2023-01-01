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Закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных



Госдума 11 апреля 2023 года приняла законопроект об электронных повестках и едином электронном реестре военнообязанных.

В России появится электронный реестр повесток. По истечении семи дней с момента размещения в этом реестре повестка будет считаться вреченной.

Данные, которые будут указаны в реестре - ФИО, дата рождения, пол, данные об удостоверении личности, СНИЛС, ИНН, место жительства и место пребывания, сведения о месте работы, об образовании и состоянии здоровья.

Повестки военнообязанным будут рассылать в письменной форме - под роспись, по почте - заказным письмом с уведомлением, и в электронной форме - на госуслугах.

Тем кто получил повестку (в любой форме) и в течение 20 дней не явился в военкомат со дня, указанного в повестке, направляется предупреждение через Госуслуги.

Военнообязанному россиянину, который уже получил повестку, но еще не пришел в военкомат, запрещается выезд из России.

Неявка в военкомат повлечет за собой:

- запрет на государственную регистрацию в качестве ИП.

- ограничения на постановку на учет в налоговой.

- заморозку любых действий с кадастром или государственную регистрацию прав.

- приостановка права управления транспортными средствами.

- запрет на регистрацию транспорта.

- отказы в договорах по кредитам или займам.









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