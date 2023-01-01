«Ак Барс» - ЦСКА. Финал. 27 апреля 2023. Расписание и результаты всех матчей серии

Казанский «Ак Барс» в финале плей-офф Континентальной хоккейной лиги 2023 года встречается с московским ЦСКА.
Расписание и результаты матчей серии «Ак Барс» - ЦСКА
Счет в серии: 2-3
17.04 Ак Барс - ЦСКА - 4:1
19.04 Ак Барс - ЦСКА - 0:3
21.04 ЦСКА - Ак Барс - 3:2
23.04 ЦСКА - Ак Барс - 2:1
25.04 Ак Барс - ЦСКА - 2:1
27.04 19:30 ЦСКА - Ак Барс
29.04 17:00 Ак Барс - ЦСКА*
* - если понадобится.
Время начала матчей - московское.
Где смотреть матчи финала Кубка Гагарина в прямом эфире
Шестой финальный матч будет показан в прямом эфире на телеканалах Матч ТВ, KHL и KHL Prime.
Результаты в плей-офф-2023
1/8 финала: «Ак Барс» - «Нефтехимик» - 4-2 в серии, ЦСКА - «Северсталь» - 4-3
1/4 финала: «Ак Барс» - «Адмирал» - 4-2, ЦСКА - «Локомотив» - 4-3
1/2 финала: «Ак Барс» - «Авангард» - 4:1, ЦСКА - СКА - 4:2
Очные поединки между командами в регулярном чемпионате
05.09 ЦСКА - Ак Барс - 1:5
01.11 Ак Барс - ЦСКА - 2:3
Интересные факты
Обладатели Кубка Гагарина
В финале плей-офф в 2018 году казанцы переиграли московских армейцев 4-1 в серии.
«Ак Барс» - трехкратный обладатель Кубка Гагарина, ЦСКА владел почетным трофеем два раза.
ЦСКА в пятый раз подряд вышел в финал плей-офф, «Ак Барс» в последний раз играл в решающих матчах пять лет назад.