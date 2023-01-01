«Ак Барс» - ЦСКА. Финал. 27 апреля 2023. Расписание и результаты всех матчей серии

Казанский «Ак Барс» в финале плей-офф Континентальной хоккейной лиги 2023 года встречается с московским ЦСКА.



Расписание и результаты матчей серии «Ак Барс» - ЦСКА



Счет в серии: 2-3



17.04 Ак Барс - ЦСКА - 4:1

19.04 Ак Барс - ЦСКА - 0:3

21.04 ЦСКА - Ак Барс - 3:2

23.04 ЦСКА - Ак Барс - 2:1

25.04 Ак Барс - ЦСКА - 2:1

27.04 19:30 ЦСКА - Ак Барс

29.04 17:00 Ак Барс - ЦСКА*



* - если понадобится.



Время начала матчей - московское.



Где смотреть матчи финала Кубка Гагарина в прямом эфире



Шестой финальный матч будет показан в прямом эфире на телеканалах Матч ТВ, KHL и KHL Prime.



Результаты в плей-офф-2023



1/8 финала: «Ак Барс» - «Нефтехимик» - 4-2 в серии, ЦСКА - «Северсталь» - 4-3

1/4 финала: «Ак Барс» - «Адмирал» - 4-2, ЦСКА - «Локомотив» - 4-3

1/2 финала: «Ак Барс» - «Авангард» - 4:1, ЦСКА - СКА - 4:2



Очные поединки между командами в регулярном чемпионате



05.09 ЦСКА - Ак Барс - 1:5

01.11 Ак Барс - ЦСКА - 2:3



Интересные факты



Обладатели Кубка Гагарина



В финале плей-офф в 2018 году казанцы переиграли московских армейцев 4-1 в серии.



«Ак Барс» - трехкратный обладатель Кубка Гагарина, ЦСКА владел почетным трофеем два раза.



ЦСКА в пятый раз подряд вышел в финал плей-офф, «Ак Барс» в последний раз играл в решающих матчах пять лет назад.